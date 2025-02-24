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В Тамбовской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ
С 17 по 23 февраля в Тамбовской области число заболевших ОРВИ увеличилось на 7%. Однако этот показатель остаётся на 16% ниже уровня аналогичного периода прошлого года и в два раза ниже эпидемического порога, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
За неделю с симптомами ОРВИ к врачам обратились 3878 человек, уровень заболеваемости составил 40,13 случая на 10 тысяч населения. В структуре заболевших доля взрослых составила 40%.
Специалисты отмечают, что основным фактором распространения инфекции остаётся контакт с больными, в том числе в домашних условиях. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует соблюдать профилактические меры, включая гигиену рук, использование масок и ограничение контактов с заболевшими.
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