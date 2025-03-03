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В Тамбовской области за неделю число заболевших ОРВИ выросло в 1,4 раза
Сегодня, 13:37
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С 24 февраля по 2 марта в Тамбовской области зафиксирован существенный рост заболеваемости ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, число заболевших увеличилось в 1,4 раза по сравнению с предыдущей неделей.
За медицинской помощью обратились 5 344 человека, а уровень заболеваемости составил 55 случаев на 10 тысяч населения.
40% заболевших — взрослые. В ходе мониторинговых исследований выявлены вирусы гриппа A (H3N2, H1N1/09), B, а также продолжается циркуляция коронавирусной инфекции и других респираторных вирусов – риновируса, парагриппа и других.
Основной фактор распространения заболевания – контакт с инфекционными больными, в том числе в домашних условиях. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать профилактические меры, избегать посещения многолюдных мест, носить маски и при первых симптомах обращаться к врачу.
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