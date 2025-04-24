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В Тамбове планируют восстановить заброшенный гидроузел для спасения реки Цны
Сегодня, 16:11
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Власти Тамбовской области задумались о возрождении важного гидротехнического комплекса у базы отдыха «Ромашково», заброшенного с 1990-х годов. Как сообщили в региональном министерстве экологии, восстановление объекта поможет улучшить состояние реки Цны и предотвратить дальнейшее заболачивание прибрежных территорий.
Специалисты уже обследовали старую земляную дамбу и уникальное водосборное сооружение — напорный сифон. В советские времена этот узел играл ключевую роль в поддержании водного баланса: он регулировал уровень воды в старом русле Цны в районе лыжного стадиона парка «Дружба», обеспечивая проточность и предотвращая застой воды.
Сегодня экологи бьют тревогу: без функционирующего гидроузла течение в протоках практически остановилось, каналы пересыхают, а река теряет способность к естественному самоочищению. Ситуация усугубляется слабым половодьем, зафиксированным этой весной, и практически полным отсутствием течения.
В настоящее время эксперты проводят оценку состояния напорных труб и изучают перспективы восстановления системы. Если проект будет одобрен, это станет первым за последние три десятилетия шагом к возрождению гидротехнической инфраструктуры, ранее обеспечивавшей экологическое равновесие в черте города.
Экологи подчёркивают, что восстановление комплекса может сыграть решающую роль в спасении реки Цны, которая в последние годы стремительно мелеет и демонстрирует ухудшение качества воды. Проект может стать важной частью комплексной программы по оздоровлению водных ресурсов Тамбовщины.
Фото: минэкология
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