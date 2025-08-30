Стартовала регистрация на Первый Всероссийский агродиктант Комментариев: 0



Партийный проект «Российское село» партии «Единая Россия» совместно с Россельхозбанком запускают новый проект, в центре которого стоит задача – подчеркнуть роль агропромышленного комплекса в обеспечении продовольственной безопасности России. В этом году Агродиктант приурочен ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Регистрация для участия открылась 1 сентября на официальном сайте проекта и является обязательным условием как для участников, так и для организаторов площадок.



реализуется при поддержке Минсельхоза РФ, а также восьми федеральных министерств и ведомств. Акция направлена на повышение уровня аграрной грамотности населения и призвана вдохновить молодежь на работу в аграрной сфере. Событие объединит более миллиона россиян – школьников, студентов, всех заинтересованных лиц, сотрудников крупнейших предприятий, а также представителей федеральных и региональных органов власти.



Председатель Правления «Россельхозбанка» Борис Листов отметил значимость



Участникам предстоит ответить на 30 вопросов, в числе множества тем для изучения и проверки знаний: растениеводство и защита растений, животноводство и племенное дело, рыбное хозяйство, цифровизация, экспорт продукции АПК. Кроме того, в фокусе окажутся темы органического земледелия, агротуризма, вопросы обеспечения продовольственной безопасности России, истории и профессий агропромышленного комплекса. В составлении вопросов принимали участие более 40 профессионалов отраслевого и научного сообществ АПК. Разработаны четыре вида заданий для каждой возрастной категории разного уровня сложности. Время выполнения – 45 минут.



Для прохождения Агродиктанта откроются более 1 тыс. площадок в школах, вузах, региональных отделениях партии «Единая Россия» и Россельхозбанка, на предприятиях АПК и других социально-культурных учреждениях. Географию Агродиктанта расширяют яркие и самобытные площадки – Ненецкий чум Центра арктического туризма Ненецкого автономного округа, где традиции коренных народов сочетаются с современным взглядом на развитие Севера, и Мацестинская чайная фабрика – старейшее предприятие страны по производству чая. К ним также присоединяются самая северная винодельня России и завод по воспроизводству стерляди и щуки в Самарской области.



Генеральный спонсор проекта, Россельхозбанк, традиционно поддерживает инициативы, направленные на развитие агропромышленного комплекса и вовлечения молодежи в отрасль. Сотрудники Банка по всей России также примут участие в написание Агродиктанта.



Уделяя внимание развитию фермерских хозяйств, малого и среднего бизнеса в агропромышленном секторе, партнером проекта стала Корпорация МСП. К числу партнеров проекта присоединилось и общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых», способствуя привлечению школьников и студентов.



АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

2SDnjcYKBzN В День знаний, 1 сентября, стартовала регистрация на Первый Всероссийский аграрный диктант . Акция пройдет с 8 по 12 октября очно в Москве и на организованных региональных площадках, а также онлайн на портале агродиктант.рф. Более миллиона россиян пройдут тест на знание сельского хозяйства России.Партийный проект «Российское село» партии «Единая Россия» совместно с Россельхозбанком запускают новый проект, в центре которого стоит задача – подчеркнуть роль агропромышленного комплекса в обеспечении продовольственной безопасности России. В этом году Агродиктант приурочен ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Регистрация для участия открылась 1 сентября на официальном сайте проекта и является обязательным условием как для участников, так и для организаторов площадок. Агродиктант реализуется при поддержке Минсельхоза РФ, а также восьми федеральных министерств и ведомств. Акция направлена на повышение уровня аграрной грамотности населения и призвана вдохновить молодежь на работу в аграрной сфере. Событие объединит более миллиона россиян – школьников, студентов, всех заинтересованных лиц, сотрудников крупнейших предприятий, а также представителей федеральных и региональных органов власти.Председатель Правления «Россельхозбанка» Борис Листов отметил значимость Агродиктанта для развития интереса к сельскому хозяйству и привлечения новых кадров в отрасль. «Всероссийский аграрный диктант как значимый федеральный проект объединяет регионы, сотни тысяч участников и образовательные площадки вокруг общей цели – повышения аграрной грамотности и интереса к современному сельскому хозяйству».Участникам предстоит ответить на 30 вопросов, в числе множества тем для изучения и проверки знаний: растениеводство и защита растений, животноводство и племенное дело, рыбное хозяйство, цифровизация, экспорт продукции АПК. Кроме того, в фокусе окажутся темы органического земледелия, агротуризма, вопросы обеспечения продовольственной безопасности России, истории и профессий агропромышленного комплекса. В составлении вопросов принимали участие более 40 профессионалов отраслевого и научного сообществ АПК. Разработаны четыре вида заданий для каждой возрастной категории разного уровня сложности. Время выполнения – 45 минут.Для прохождения Агродиктанта откроются более 1 тыс. площадок в школах, вузах, региональных отделениях партии «Единая Россия» и Россельхозбанка, на предприятиях АПК и других социально-культурных учреждениях. Географию Агродиктанта расширяют яркие и самобытные площадки – Ненецкий чум Центра арктического туризма Ненецкого автономного округа, где традиции коренных народов сочетаются с современным взглядом на развитие Севера, и Мацестинская чайная фабрика – старейшее предприятие страны по производству чая. К ним также присоединяются самая северная винодельня России и завод по воспроизводству стерляди и щуки в Самарской области.Генеральный спонсор проекта, Россельхозбанк, традиционно поддерживает инициативы, направленные на развитие агропромышленного комплекса и вовлечения молодежи в отрасль. Сотрудники Банка по всей России также примут участие в написание Агродиктанта.Уделяя внимание развитию фермерских хозяйств, малого и среднего бизнеса в агропромышленном секторе, партнером проекта стала Корпорация МСП. К числу партнеров проекта присоединилось и общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых», способствуя привлечению школьников и студентов.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 32SDnjcYKBzN



