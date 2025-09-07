Ветеранские организации Мичуринска остались без грантовой поддержки Комментариев: 0



В год Защитника Отечества, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, второй по значимости город Тамбовской области остался без региональной поддержки. Между тем Мичуринск и округ понесли серьёзные потери в ходе специальной военной операции: более двухсот жителей погибли, свыше тысячи получили ранения.



Ветераны боевых действий Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана активно ведут военно-патриотическую и социальную работу. Только в 2025 году ими была организована гуманитарная помощь на сумму более миллиона рублей, проведены пять крупных городских мероприятий, открыты свыше двадцати мемориальных досок, выпущено пятьдесят экземпляров «Книги Памяти», а также проведены концерты, встречи с молодёжью и выездные акции в школах области. Кроме того, в Мичуринске действуют мемориальный комплекс и музейная комната «Боевой Славы», ставшие центром воспитательной работы.



Несмотря на это, конкурсная комиссия не включила ни одну из местных ветеранских организаций в число победителей грантового конкурса. Отсутствие поддержки, по словам активистов, грозит сокращением военно-патриотической деятельности, которая строится на добровольных пожертвованиях жителей региона.



3 сентября были подведены итоги конкурса НКО на получение грантов Правительства Тамбовской области в 2025 году. Среди победителей, к сожалению, не оказалось ни одной ветеранской организации города Мичуринска и Мичуринского муниципального округа.




