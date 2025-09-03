|
|
Приговор по делу о «котовских котельных»: топ-менеджер «Компьюлинка» получил 4,5 года
Лефортовский районный суд Москвы вынес приговор по делу о хищениях при строительстве котельных в Котовске Тамбовской области. Учредитель компании «Энергофит» и топ-менеджер группы «Компьюлинк» Олег Попов признан виновным в мошенничестве и приговорён к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
По данным следствия, ущерб от преступлений составил около 120 млн рублей. В прениях прокуратура просила назначить Попову пять лет колонии, однако суд остановился на меньшем сроке. Сам подсудимый вину не признал. После оглашения приговора его освободили из-под стражи, так как время содержания в СИЗО зачли в срок наказания.
Попов оказался единственным осуждённым по делу. Другие фигуранты избежали суда по разным причинам. Бывший замглавы администрации Тамбовской области Игорь Кулаков и топ-менеджер ООО «УК Компьюлинк Инфраструктура» Юрий Данилюк заключили контракты на военную службу (по сообщениям СМИ, Кулаков получил ранение, а Данилюк погиб). Ещё один фигурант, менеджер «Компьюлинка» Юрий Чернышов, скончался в СИЗО.
История с «котовскими котельными» стала одной из самых громких в Тамбовской области: проект модернизации теплоснабжения превратился в схему многомиллионных хищений, нанесших ущерб бюджету и репутации региональной власти.
Фото: ПроТамбов
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
На Федресурсе появилось уведомление от московского ООО «Русингредиентс» о намерении подать заявление о банкротстве тамбовского подрядчика «Дормострой». Это уже 13-й подобный сигнал в 2025 году от разных организаций. В Арбитражном суде Тамбовской области уже рассматривается иск о признании компании
Лефортовский районный суд Москвы вынес приговор по делу о хищениях при строительстве котельных в Котовске Тамбовской области. Учредитель компании «Энергофит» и топ-менеджер группы «Компьюлинк» Олег Попов признан виновным в мошенничестве и приговорён к 4,5 года лишения свободы в колонии общего
В Тамбове на торги выставлен имущественный комплекс бывшего НИИ «Эфир», расположенный на улице Коммунальная, 25. Актив принадлежит оборонному заводу «Ревтруд» (входит в концерн «Созвездие», подконтрольный «Ростеху», управление осуществляет ГК «Динамика»). Согласно документации, стартовая цена
В Мичуринском муниципальном округе состоялась Международно-практическая конференция «Интенсивное садоводство от Мичурина до настоящего времени. История, настоящее и будущее». Мероприятие организовано в рамках проведения Всероссийской выставки «День Садовода-2025», приуроченной к 170-летию
В понедельник, 3 сентября, в последний день приёма заявлений, действующий глава администрации Тамбова Максим Косенков подал документы на участие в конкурсе на должность мэра города. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. Максим Косенков руководит городской администрацией с 2022 года, а до
Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области объявило аукцион на разработку и корректировку проектно-сметной и рабочей документации для здания филармонии на улице Державинская, 5. Начальная цена контракта составляет 72 млн рублей, финансирование будет обеспечено из областного
Как сообщает деловое издание «Вердикт», на месте заброшенной кислородной станции завода «Комсомолец» по адресу Набережная, 11 в Тамбове планируется строительство современного делового комплекса. Объявления о продаже объекта появились на популярной онлайн-площадке. Согласно материалам, здание не
Купальный сезон в Тамбовской области официально продлён до 14 сентября. Соответствующее решение подписал врио губернатора Евгений Первышов. Изначально сезон стартовал 1 июня и должен был завершиться 31 августа, однако из-за устойчиво тёплой погоды срок продлили ещё на две недели. В регионе
В филиале городской клинической больницы им. Архиепископа Луки в северной части Тамбова начал работу аптечный пункт для выдачи льготных лекарств. Об этом сообщили в медучреждении. Теперь пациенты, имеющие право на бесплатные препараты за счёт средств федерального и областного бюджетов, смогут
В селе Красивка Инжавинского округа Тамбовской области местное почтовое отделение фактически оказалось на грани закрытия: теперь оно работает только по субботам. Об этом сообщили жители, обратившись в редакцию издания «ПРАВО68». Ещё летом график работы сократили с привычного до трёх дней в неделю.
Компания ООО «Пет Фуд Перспектива» запустила в Тамбове современный завод по выпуску кормов для кошек и собак. Производственные мощности позволяют выпускать свыше 29 миллионов упаковок в месяц. В проект инвестировано около 2 млрд рублей. Площадь предприятия составляет порядка 4 тыс. кв. м, создано
Активисты партии «Новые люди» в Тамбовской области продолжают системную работу по оказанию помощи участникам специальной военной операции. Вчера состоялась очередная отправка гуманитарного груза для мотострелковой дивизии, дислоцированной в Луганском направлении.
Администрация Котовска признана судом бездействующей в вопросах организации теплоснабжения города. Иск в защиту интересов жителей подала прокуратура, указав, что муниципалитет не обеспечил надлежащее функционирование системы теплосетей. По данным надзорного органа, сети эксплуатируются более 50
УФНС по Тамбовской области подало в арбитражный суд заявление о банкротстве Рустама Нверовича Шамояна. Как сообщает деловое издание «Вердикт», иск зарегистрирован 1 сентября, сумма претензий превышает 2,8 млн рублей. Имя Шамояна уже не раз становилось предметом региональных хроник. В октябре 2011
В Первомайском округе Тамбовской области завершено расследование уголовного дела по факту халатности чиновницы районной администрации, из-за которой пострадал 10-летний мальчик. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По данным следствия, в апреле этого года на детской
За считанные дни до начала межрегионального автофестиваля "Crazy Driver-2025" в Котовске мероприятие официально отменено. Решение принято администрацией города по представлению ОМВД.
В честь юбилея Россельхозбанк запустил акцию «25 лет нам, бонусные баллы вам!» по дебетовым и кредитным картам платёжной системы МИР с повышенным кешбэком 25% на целых три месяца.
В областном центре продаётся действующее производство сладостей под брендом «Русские лакомства». Объявление размещено на Avito, цена актива — 130 млн рублей. Компания ООО ТД «Русские лакомства» работает с 2014 года и выпускает широкий ассортимент кондитерских изделий: печенье, пряники, зефир,
Журнал Discovery посвятил материал туристическому маршруту «Русские усадьбы на рубеже веков», который проходит по Тамбовской области. Маршрут рассчитан на три дня и предлагает гостям погрузиться в атмосферу русской провинции. Туристы смогут посетить роскошную усадьбу Асеевых в Тамбове, побывать в
Крапчатые суслики, обитающие в Воронинском заповеднике, залегли в спячку. Сон у этих грызунов длится около шести месяцев. В этом году первый суслик проснулся 12 марта, а всё лето животные радовали посетителей. «Летний сезон был незабываемым благодаря пушистым непоседам. Настоящие звёзды
В День знаний, 1 сентября, стартовала регистрация на Первый Всероссийский аграрный диктант. Акция пройдет с 8 по 12 октября очно в Москве и на организованных региональных площадках, а также онлайн на портале агродиктант.рф. Более миллиона россиян пройдут тест на знание сельского хозяйства России.