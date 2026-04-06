Тамбовское ДСУ-2 готовится к банкротству на фоне долгов и уголовных дел
Вчера, 13:01
Крупный дорожный подрядчик Тамбовской области — ЗАО «ДСУ-2» — намерен обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве. Об этом сообщает издание «Вердикт».
Компания, которая долгие годы выполняла государственные и муниципальные контракты, оказалась в сложной финансовой ситуации. По итогам 2025 года при выручке 3,88 млрд рублей предприятие показало убыток более 525 млн рублей, а его долги превысили 620 млн рублей.
Одной из главных проблем стал налоговый спор почти на полмиллиарда рублей. Речь идёт о доначислениях по итогам проверки за 2022 год. Пока компания оспаривает решение налоговой службы в суде, его действие приостановлено.
Дополнительное давление оказывают и судебные разбирательства с другими организациями, а также уголовные дела.
Так, генеральный директор компании Роман Зудин обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей и мошенничестве при выполнении дорожных работ. По версии следствия, ущерб бюджету мог превысить 200 млн рублей. В настоящее время он находится под стражей.
Кроме того, в суд передано дело против пяти бывших сотрудников «ДСУ-2», которых обвиняют в мошенничестве — по данным следствия, они обманом взимали деньги с водителей грузовиков.
На фоне этих обстоятельств компания решила самостоятельно инициировать процедуру банкротства. Пока неизвестно, приведёт ли это к оздоровлению предприятия или станет началом его ликвидации.
