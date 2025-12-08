|
Суд разрешил сохранить реконструированный флигель Александринского института в Тамбове
Вчера, 17:05
Комментариев: 0
Версия для печати
Арбитражный суд Тамбовской области поставил точку в долгом споре вокруг здания на улице Советской, 93 — исторического флигеля Александринского института благородных девиц, где сегодня располагается Тамбовский колледж искусств. Суд разрешил сохранить его в реконструированном виде и фактически легализовал обновлённый объект.
Флигель является памятником архитектуры регионального значения. Первоначальная площадь здания составляла 542,6 кв. м, однако после реставрации и восстановительных работ, которые проводились с 2008 по 2014 годы, она увеличилась до 725,8 кв. м. Разрешения на реконструкцию, как выяснилось позднее, оформлено не было, что привело к проблемам с кадастровым учетом: Росреестр приостановил регистрацию изменений, а профильный департамент отказал во вводе объекта в эксплуатацию.
Министерство имущественных отношений обратилось в суд, указав, что здание соответствует всем техническим нормам и используется по назначению в сфере образования. Суд согласился с доводами ведомства, отметив, что постройка хоть и была признана «самовольной» из-за отсутствия разрешений, но отвечает требованиям безопасности и может оставаться в нынешнем виде.
Теперь объект получил новый кадастровый статус, а колледж сможет продолжать его эксплуатацию без юридических препятствий.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.