В Тамбове запустили обновлённый канализационный коллектор на Набережной Комментариев: 0



По информации компании «РКС-Тамбов», полностью завершено строительство нового коллектора, выполнены переврезки существующих сетей, а транспортировка стоков теперь осуществляется по обновлённой системе. На участке временно приведена в порядок территория, окончательное благоустройство будет выполнено позднее.



Реконструкция велась по концессионному соглашению между правительством Тамбовской области, администрацией Тамбова и «РКС-Тамбов». Проект реализовывался около трёх лет и не раз становился предметом общественного внимания из-за сдвигов сроков.



Ситуация вокруг коллектора обсуждалась жителями региона, в том числе во время прямой линии с главой области Евгением Первышовым в декабре 2025 года. После этого объект был взят на личный контроль руководства региона. Для ускорения работ в компании прошли кадровые изменения и была привлечена новая команда подрядчиков.



Как сообщили в «РКС-Холдинге», при установлении устойчивой погоды начнётся полноценное восстановление Набережной с ремонтом покрытий и возвращением зелёных зон.



Коллектор вдоль реки Цны был построен ещё в 1940 году. Его протяжённость составляет около 2,8 км, а сильный износ в последние годы приводил к авариям и загрязнению реки.



