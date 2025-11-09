Тамбов-информ - новости Тамбова и области

На чужие ноги лосины не натягивай.
Козьма Прутков
В Тамбовской области не завершены дорожные работы на девяти объектах: губернатор потребовал наказать ответственных

Вчера, 13:42
В Тамбовской области не завершены дорожные работы на девяти объектах: губернатор потребовал наказать ответственныхНа оперативном совещании правительства Тамбовской области министр автодорог и транспорта Альберт Чурилов представил доклад о ходе реализации дорожных работ. По данным на 10 ноября, в регионе завершены ремонты на 114 объектах, общая протяженность обновленных дорог составила 275 километров, а также 12 погонных метров искусственных сооружений. При этом девять объектов остаются незавершёнными.

Самыми проблемными остаются два участка — дорога «Тамбов — Пенза — Рассказово — Уварово — Мучкапский Перевоз», где работает подрядчик ООО «НСК», и капитальный ремонт моста через реку Пичаевка, выполняемый ООО «ДСУ-2». По словам министра, ивановская компания «НСК» уже не раз срывала сроки. Теперь за нарушение графика ей начислен штраф 12,5 млн рублей. Степень готовности дороги — 82%, крайний срок завершения работ — 25 декабря.

Ситуация с мостом через Пичаевку иная: контракт с новым подрядчиком был заключён 5 ноября, готовность объекта составляет 45%. При этом компания «ДСУ-2» работает ускоренными темпами, и мост планируют сдать 20 декабря.

На муниципальном уровне из 109 запланированных объектов работы завершены на 102. Среди оставшихся проблемных участков — дорога в селе Отъяссы, ведущая к комплексу «Серебряная долина». Её готовность составляет 50%, подрядчик ООО «Труд» находится в процессе банкротства. Завершить укладку верхнего слоя и установить знаки планируется до 17 ноября.

Продолжаются работы и на путепроводе по улице Лаврова в Мичуринске, где после расторжения контракта с ООО «Стинэк» новый подрядчик «АСК Тетрапилон» обещает закончить объект к 30 декабря. Готовность путепровода пока не превышает 5%.

В Тамбове дорожные работы завершаются на улицах Октябрьской (97%, подрядчик — «Газ Ресурс»), 2-й Высотной (70%, «ДорРемСтрой Автомеханизация») и Мичуринской (80%, «Инфинити Групп»). Октябрьскую планируют открыть 15 ноября, остальные улицы — к 20 ноября.

Министр автодорог признал, что задачу сдать все объекты до 1 ноября выполнить не удалось. Губернатор Евгений Первышов поручил привлечь к административной ответственности глав муниципалитетов, ответственных за дорожные проекты, и самого министра.

«Буду последовательным в этой части. Этот год — время исправления ошибок, поэтому увольнений не будет. Но административные наказания должны быть обязательно», — заявил глава региона.
В Тамбове наладили промышленное разведение шмелей для тепличных хозяйств

Вчера, 17:01
В Тамбове появилось новое и редкое для России направление в аграрной отрасли — промышленное разведение шмелей. Ферму, которая занимается этим видом деятельности, развивает компания «Биосфера». Как сообщает издание «Притамбовье», тамбовские шмели уже используются в тепличных комплексах региона, в

В Тамбовской области начнут возрождать заброшенные детские лагеря: по одному объекту в год

Вчера, 11:58
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов поручил разработать пятилетний план по восстановлению заброшенных детских лагерей. Решение было принято на еженедельном оперативном совещании регионального правительства. По словам главы региона, в области есть лагеря, которые при минимальных

В картинной галерее Тамбова откроется выставка книжной графики Александра Сапожникова

Вчера, 09:46
В Тамбовской областной картинной галерее 12 ноября откроется выставка книжной графики Александра Сапожникова под названием «Мелодии черного и белого» (0+). Начало в 15:00. Экспозиция включает работы мастера, входящие в коллекцию братьев Аполлона и Александра Черновых. Посетители смогут увидеть как

Тамбовские депутаты пройдут антикоррупционные курсы за счёт бюджета

9 ноября 2025
Тамбовская городская дума намерена направить своих сотрудников на обучение по программе «Противодействие коррупции: правовые основы и антикоррупционные мероприятия». Соответствующий тендер размещён на федеральной площадке «Госзакупки». Начальная цена контракта составляет 27,7 тыс. рублей.

В Тамбовской области готовят программу перехода к экономике замкнутого цикла

9 ноября 2025
На пресс-конференции 6 ноября губернатор Тамбовской области Евгений Первышов рассказал о разработке региональной программы, направленной на переход к экономике замкнутого цикла и более активное использование вторичных ресурсов. По словам главы региона, инициатива станет частью работы по достижению

В Тамбове к строительству Центра культурного развития приступил третий подрядчик

8 ноября 2025
На северной окраине Тамбова возобновилось строительство Центра культурного развития — объекта, возводимого в рамках нацпроекта «Культура». Как сообщил губернатор Евгений Первышов, к работам приступил уже третий подрядчик: два предыдущих были отстранены из-за недобросовестного исполнения своих

В Петровском округе подрядчик сорвал сроки строительства Дома культуры — губернатор потребовал завершить объект к Новому году

8 ноября 2025
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов во время рабочей поездки в Петровский округ проверил ход строительства нового Дома культуры, который возводится в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость проекта составляет почти 199 млн рублей. Работы на

Коллектор на набережной Тамбова снова в центре внимания: власти признали объект брошенным

8 ноября 2025
В Тамбовской областной Думе вновь обсудили ситуацию с ремонтом коллектора на набережной, который уже третий год остаётся одним из самых проблемных объектов города. Как отметили участники заседания комитета по промышленности, строительству, транспорту и развитию предпринимательства, работы

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

7 ноября 2025
В конце октября члены Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана вновь отправили гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции. Очередная партия грузов была доставлена нашим землякам — военнослужащим 16-й бригады особого назначения — совместно с волонтёрами

Подрядчик «НСК» вновь сорвал сроки ремонта дороги «Тамбов — Пенза» — власти требуют завершить работы до декабря

7 ноября 2025
Компания ООО «НСК», выполняющая капитальный ремонт автодороги «Тамбов — Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский — Перевоз, вновь оказалась в центре внимания. Как сообщает деловое издание «Вердикт», подрядчик сорвал установленные сроки и не завершил работы к 1 ноября, как требовалось

Покровская ярмарка может вернуться в Тамбов: власти готовятся к возрождению легендарного события

7 ноября 2025
Одна из самых известных традиций Тамбовской области — Покровская ярмарка — может вновь вернуться в регион. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов на пресс-конференции 6 ноября. «Многие об этом говорят, вспоминают по-доброму эту историю. Мы к ней вернемся», — заявил глава региона, отвечая на

Арбитражный суд ввёл процедуру наблюдения в отношении подрядчика по модернизации котельных в Тамбовской области

7 ноября 2025
Арбитражный суд Тамбовской области ввёл процедуру наблюдения в отношении компании ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» — одного из крупных подрядчиков по строительству и реконструкции котельных в регионе. Основанием для этого стал иск головной структуры — АО «УК Компьюлинк Инфраструктура» о взыскании

В Тамбовской области развивают сеть заправок для газового и электрического транспорта

6 ноября 2025
В Тамбовской области продолжается реализация инфраструктурных проектов, направленных на развитие экологичного транспорта и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Как сообщили в областном правительстве, одним из приоритетных направлений остаётся расширение сети автомобильных

Евгений Первышов рассказал о стратегии развития региона и проблемах концессий на пресс-конференции

6 ноября 2025
Глава Тамбовской области Евгений Первышов провёл большую пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы представителей региональных и федеральных СМИ. Как сообщает деловое издание «Вердикт», среди участников был и главный редактор издания Алексей Толмачёв, который задал вопрос о стратегии

В Тамбовской области представили нового прокурора региона

6 ноября 2025
В Тамбове состоялось официальное представление нового прокурора Тамбовской области. Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв представил коллективу регионального ведомства старшего советника юстиции Андрея Кулагина. В мероприятии приняли участие глава Тамбовской области Евгений

Тамбовский шеф-повар Андрей Рыбальченко номинирован на гастрономическую премию «Терки»

6 ноября 2025
Известный тамбовский шеф-повар Андрей Рыбальченко стал номинантом престижной региональной премии «Терки», которая ежегодно присуждается за вклад и достижения в сфере гастрономии Центрально-Черноземного региона. За плечами Андрея Рыбальченко — 21 год профессионального опыта, членство в Национальной

Тамбовчанка Кристина Урусова завоевала серебро Кубка мира по киокусинкай

5 ноября 2025
Спортсменка из Тамбова Кристина Урусова стала серебряным призёром Кубка мира по киокусинкай, который проходил в Казани. В престижных соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из разных стран мира. Как сообщили в региональном министерстве спорта, Кристина Урусова выступала в составе

Мичуринский аграрный университет продолжает распродажу имущества: на торги выставлен комплекс за 28,8 млн рублей

5 ноября 2025
В Мичуринске на электронные торги выставлен имущественный комплекс Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ) с начальной ценой 28,8 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте ДОМ.РФ. Лот включает земельный участок площадью 1,17 га и здания общей площадью 8,8 тыс. кв.

Мосгорсуд оставил под стражей экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова

5 ноября 2025
Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова и оставил в силе решение Басманного районного суда, продлившего срок его ареста до 23 декабря 2025 года. Таким образом, бывший губернатор продолжит находиться в следственном изоляторе как
