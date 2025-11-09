В Тамбовской области не завершены дорожные работы на девяти объектах: губернатор потребовал наказать ответственных Комментариев: 0



Самыми проблемными остаются два участка — дорога «Тамбов — Пенза — Рассказово — Уварово — Мучкапский Перевоз», где работает подрядчик ООО «НСК», и капитальный ремонт моста через реку Пичаевка, выполняемый ООО «ДСУ-2». По словам министра, ивановская компания «НСК» уже не раз срывала сроки. Теперь за нарушение графика ей начислен штраф 12,5 млн рублей. Степень готовности дороги — 82%, крайний срок завершения работ — 25 декабря.



Ситуация с мостом через Пичаевку иная: контракт с новым подрядчиком был заключён 5 ноября, готовность объекта составляет 45%. При этом компания «ДСУ-2» работает ускоренными темпами, и мост планируют сдать 20 декабря.



На муниципальном уровне из 109 запланированных объектов работы завершены на 102. Среди оставшихся проблемных участков — дорога в селе Отъяссы, ведущая к комплексу «Серебряная долина». Её готовность составляет 50%, подрядчик ООО «Труд» находится в процессе банкротства. Завершить укладку верхнего слоя и установить знаки планируется до 17 ноября.



Продолжаются работы и на путепроводе по улице Лаврова в Мичуринске, где после расторжения контракта с ООО «Стинэк» новый подрядчик «АСК Тетрапилон» обещает закончить объект к 30 декабря. Готовность путепровода пока не превышает 5%.



В Тамбове дорожные работы завершаются на улицах Октябрьской (97%, подрядчик — «Газ Ресурс»), 2-й Высотной (70%, «ДорРемСтрой Автомеханизация») и Мичуринской (80%, «Инфинити Групп»). Октябрьскую планируют открыть 15 ноября, остальные улицы — к 20 ноября.



Министр автодорог признал, что задачу сдать все объекты до 1 ноября выполнить не удалось. Губернатор Евгений Первышов поручил привлечь к административной ответственности глав муниципалитетов, ответственных за дорожные проекты, и самого министра.



