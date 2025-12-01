Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Цифровой реестр муниципальной собственности может появиться на Тамбовщине по поручению Евгения Первышова

Цифровой реестр муниципальной собственности может появиться на Тамбовщине по поручению Евгения Первышова

Вчера, 20:09
Цифровой реестр муниципальной собственности может появиться на Тамбовщине по поручению Евгения ПервышоваВ Тамбовской области подвели итоги масштабной проверки всех объектов недвижимости и земельных участков, проданных муниципалитетами за последние пять лет. Анализ проводился по поручению главы региона Евгения Первышова, который потребовал оценить, нужно ли возвращать отдельные объекты обратно в муниципальную собственность. Доклад на оперативном совещании представил и. о. министра имущественных отношений и госзаказа области Александр Сердюков.

По данным, собранным муниципалитетами, с 2020 по октябрь 2025 года было реализовано около 12 тысяч объектов — на сумму 529 млн рублей. Абсолютное большинство составили земельные участки (11,7 тыс.). Самым активным по объёму сделок стал 2024 год, когда продажи достигли 202,5 млн рублей. Более половины этой суммы обеспечила крупная сделка по продаже доли в уставном капитале ООО «Тамбовский центральный рынок» за 88,3 млн рублей.

Александр Сердюков сообщил, что все сделки проходили в рамках законодательства и проводились через аукционы, конкурсы и публичные предложения с соблюдением всех процедур, включая преимущественные права отдельных категорий граждан. Нарушений при оформлении документов комиссия не выявила, оснований для возврата объектов в муниципальную собственность нет.

Исключением стала администрация Тамбова — здесь из-за неисполнения условий конкурса инициировано расторжение одного договора купли-продажи, а ещё один объект покупатель вернул добровольно.

Губернатор Евгений Первышов заявил, что система контроля муниципального имущества нуждается в серьёзной перестройке. Он подчеркнул, что работа должна перейти под прямой надзор правительства региона. Для этого планируется создать единый электронный реестр, в котором ежедневно будет отображаться актуальная информация обо всех операциях с муниципальным имуществом.

«Актуализируем все данные и переведём их в единый цифровой контур. Кроме того, пересмотрим нормативные документы, чтобы не было „лазеек“ для недобросовестных чиновников и коммерсантов. Своё поручение не снимаю, продолжу держать на контроле данное направление», — написал Евгений Первышов в своих соцсетях.

В ближайшее время областное правительство приступит к разработке новой системы мониторинга, которая должна обеспечить прозрачность сделок с муниципальным имуществом во всех районах Тамбовской области.

Фото: Павел Васильев
Компания «Стинэк» снова требует от Мичуринска 60,5 млн рублей за спорный ремонт путепровода

Вчера, 19:57
0
ООО «Стинэк» вновь обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к отделу реализации проектов администрации Мичуринска. Компания требует выплатить 60,5 млн рублей — такая информация появилась в картотеке арбитражных дел. Пока заявление не рассмотрено, и суть новых претензий официально не

Охрана всех 17 детсадов досталась одной фирме. УФАС уже отменило половину конкурсов

Вчера, 15:03
0
Деловое издание «Вердикт» выяснило, что все 17 конкурсов на охрану детских садов Тамбова, объявленных в конце октября и общей стоимостью почти 250 млн рублей, выиграла одна и та же частная охранная организация — ЧОО «Щит». Это произошло при том, что в каждом конкурсе участвовало до десяти компаний,

В Тамбове возвращают два исторических здания: покупатели не выполнили условия торгов

Вчера, 10:52
0
Власти Тамбова решили вернуть в муниципальную собственность два старинных здания — объекты культурного наследия, которые в последние годы были проданы на конкурсах. Как сообщил на планёрке у губернатора и. о. министра имущественных отношений Александр Сердюков, покупатели не выполнили условия

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый выходит на финальную стадию: стороны спорят о методиках, подсчётах и фотофактах

1 декабря 2025
0
Деловое издание «Вердикт» опубликовало подробный репортаж из Арбитражного суда Тамбовской области, где состоялось очередное заседание по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый Токарёвского округа. Процесс длится уже более года и стал одним из самых резонансных природоохранных споров региона.

Назначена дата большой «прямой линии» с губернатором Тамбовской области

1 декабря 2025
0
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов проведёт «прямую линию» 10 декабря в 17:00. Трансляция пройдёт на региональных телеканалах, а также в официальных сообществах правительства области во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». В прямом эфире глава региона подведёт итоги года, расскажет о

Россельхозбанк открыл в Тамбовской области офис в формате удаленного рабочего места

1 декабря 2025
0
Россельхозбанк впервые открыл офис продаж в Тамбовской области в формате удаленного рабочего места (УРМ). С 1 декабря в новом офисе по адресу р.п. Дмитриевка, площадь Ленина, д.2 жители поселка, а также близлежащих территорий смогут подать заявку на потребительский кредит и ипотеку,

Евгений Первышов назначил Дмитрия Сомова министром экологии Тамбовской области

1 декабря 2025
0
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов назначил Дмитрия Сомова министром экологии и природных ресурсов региона. До сегодняшнего дня он работал в статусе и. о. министра. Распоряжение опубликовано на сайте областного правительства. Дмитрий Сомов родился в Тбилиси, окончил Московский

Тамбовские гуси обрели дом: история спасения пернатых с Набережной получила счастливое продолжение

30 ноября 2025
0
История о двух тамбовских гусях, ставших неформальной достопримечательностью Набережной, получила продолжение — птицы переехали в новый тёплый дом и теперь находятся под присмотром. Об этом рассказал главный редактор делового издания «Вердикт» Алексей Толмачёв в своём Telegram-канале. Изначально

Более 1,3 млн туристов посетили Тамбовскую область в этом году и оставили в регионе свыше 7 млрд рублей

30 ноября 2025
0
Тамбовская область подвела итоги туристического сезона: регион принял больше 1,3 миллиона гостей, которые потратили 7,1 млрд рублей. Прямые налоговые и неналоговые поступления в бюджет составили 273 млн рублей, сообщили в областном правительстве. Большинство туристов — жители России. Доля

«Тамбовагропромхимия» закупит сельхозтехнику на 100 млн рублей у Петербургского тракторного завода

29 ноября 2025
0
Группа компаний «Тамбовагропромхимия» объявила о заключении крупного контракта с Петербургским тракторным заводом на сумму около 100 млн рублей. Как сообщил руководитель предприятия Валерий Солопов, новая техника позволит расширить и существенно обновить парк машин, задействованных в

В Тамбове начали разбирать временную перемычку на Цне: ремонт гидроузла выходит на финишную прямую

29 ноября 2025
0
В Тамбове приступили к разбору временной перемычки на реке Цна в районе Пригородного леса. Работы выполняет филиал «Сурский гидроузел». Информацию подтвердили в министерстве экологии Тамбовской области, отметив, что демонтаж проводится поэтапно. В ведомстве пояснили, что специалисты «будут

В Сампурском округе тракторист погиб на рабочем месте: возбуждено уголовное дело

28 ноября 2025
0
В Сампурском округе следственные органы начали расследование обстоятельств гибели 62-летнего работника сельхозпредприятия. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека.

Прокуратура выявила нарушения на мосту через Студенец и оштрафовала «Дирекцию городских дорог» на 100 тысяч рублей

28 ноября 2025
0
Прокуратура Октябрьского района Тамбова привлекла МКУ «Дирекция городских дорог» к административной ответственности за ненадлежащее обеспечение безопасности дорожного движения на мосту через реку Студенец — участке, ведущем в сторону Рассказовского шоссе. По данным надзорного органа, проезд по

Инфляция в Тамбовской области превысила общероссийскую: продукты дорожают, техника дешевеет

28 ноября 2025
0
Годовая инфляция в Тамбовской области достигла 9,1% и оказалась на 1,4 процентного пункта выше среднероссийского уровня. Об этом сообщает региональное отделение Банка России. В октябре цены в регионе выросли ещё на 0,2% по сравнению с сентябрём. Больше всего подорожали яйца и ряд овощей — томаты,

В Тамбовской области предлагают повысить взнос на капремонт и ввести отдельный тариф для домов с лифтами

28 ноября 2025
0
В регионе готовятся к индексации минимального размера взноса на капитальный ремонт. Об этом сообщила и. о. генерального директора Фонда капремонта Тамбовской области Анна Курманова. По её словам, рассматривается повышение действующего тарифа с 12,31 рубля до 13,55 рубля за квадратный метр —

В Моршанске через суд вернули 53 млн рублей, выплаченных подрядчику за невыполненное благоустройство Октябрьской площади

27 ноября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры и обязал вернуть в бюджет Моршанска более 53 млн рублей, ранее перечисленных подрядчику в рамках благоустройства Октябрьской площади. Эти средства признаны неосновательным обогащением, поскольку работы по контракту выполнены не были.

Крупного тамбовского подрядчика «Тамбовпромстрой» пытаются признать банкротом из-за долгов перед налоговой

27 ноября 2025
0
УФНС по Тамбовской области подало в Арбитражный суд заявление о признании компании ООО «Тамбовпромстрой» банкротом, сообщает деловое издание «Вердикт». Речь идёт о предприятии, хорошо известном жителям региона по крупным муниципальным проектам в сфере дорожного ремонта и благоустройства. Согласно

В Тамбовской области открылся новый распределительный центр X5 Group

27 ноября 2025
0
X5 Group (бренды «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик») запустила в индустриальном парке «Котовск» новый распределительный центр площадью около 34 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в компании. Логистический хаб будет обслуживать порядка 500 магазинов сети в Тамбовской и Липецкой областях. Его

Гендиректора стройфирмы обвиняют в попытке хищения почти 100 млн рублей при ремонте Тамбовского гидроузла

27 ноября 2025
0
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора строительной организации, которая занималась капитальным ремонтом гидротехнических сооружений Тамбовского гидроузла на реке Цне. Об этом сообщили в областном надзорном ведомстве. По версии

Спор вокруг ремонта плотины в Пригородном лесу: претензии выросли до 120 млн рублей

26 ноября 2025
0
Деловое издание «Вердикт» сообщает о новом витке судебного спора между подрядчиком капитального ремонта плотины в Пригородном лесу — ООО «Самара-Стройком» — и заказчиком работ, ФГБВУ «Центррегионводхоз» (филиал «Цнинская шлюзованная система»). Конфликт тянется уже более года, а сумма требований
