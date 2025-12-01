Цифровой реестр муниципальной собственности может появиться на Тамбовщине по поручению Евгения Первышова Комментариев: 0



По данным, собранным муниципалитетами, с 2020 по октябрь 2025 года было реализовано около 12 тысяч объектов — на сумму 529 млн рублей. Абсолютное большинство составили земельные участки (11,7 тыс.). Самым активным по объёму сделок стал 2024 год, когда продажи достигли 202,5 млн рублей. Более половины этой суммы обеспечила крупная сделка по продаже доли в уставном капитале ООО «Тамбовский центральный рынок» за 88,3 млн рублей.



Александр Сердюков сообщил, что все сделки проходили в рамках законодательства и проводились через аукционы, конкурсы и публичные предложения с соблюдением всех процедур, включая преимущественные права отдельных категорий граждан. Нарушений при оформлении документов комиссия не выявила, оснований для возврата объектов в муниципальную собственность нет.



Исключением стала администрация Тамбова — здесь из-за неисполнения условий конкурса инициировано расторжение одного договора купли-продажи, а ещё один объект покупатель вернул добровольно.



Губернатор Евгений Первышов заявил, что система контроля муниципального имущества нуждается в серьёзной перестройке. Он подчеркнул, что работа должна перейти под прямой надзор правительства региона. Для этого планируется создать единый электронный реестр, в котором ежедневно будет отображаться актуальная информация обо всех операциях с муниципальным имуществом.



«Актуализируем все данные и переведём их в единый цифровой контур. Кроме того, пересмотрим нормативные документы, чтобы не было „лазеек“ для недобросовестных чиновников и коммерсантов. Своё поручение не снимаю, продолжу держать на контроле данное направление», — написал Евгений Первышов в своих соцсетях.



В ближайшее время областное правительство приступит к разработке новой системы мониторинга, которая должна обеспечить прозрачность сделок с муниципальным имуществом во всех районах Тамбовской области.



