Евгений Первышов возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму от Тамбовской области

— Считаю, что это моя непосредственная обязанность. Как секретарь регионального отделения «Единой России» я отвечаю за партийное строительство, за реализацию Народной программы и, безусловно, за всех кандидатов на этих выборах, — отметил глава региона.

— Сегодня были утверждены списки кандидатов, сформирована политическая рамка кампании и обозначены задачи, с которыми партия идёт к своим избирателям. Главные смыслы кампании — сильная команда, содержательная повестка, связь с жителями и готовность работать на результат, — подчеркнула Тамара Фролова.

Глава Тамбовской области Евгений Первышов возглавил региональную группу партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы. Такое решение было принято на съезде партии, который прошёл в Москве. В его работе участвовала делегация Тамбовской области.По словам Евгения Первышова, участие в выборах в качестве лидера регионального списка связано не с намерением вернуться в депутатский корпус, а с ответственностью за работу регионального отделения партии.Он подчеркнул, что задача регионального отделения — подтвердить доверие жителей Тамбовской области и продолжить реализацию Народной программы, сформированной на основе предложений граждан.Как отметил губернатор, на съезде Президент России Владимир Путин призвал партию вести прямой и доверительный диалог с людьми и сверять с их мнением каждый свой шаг.В региональную группу «Единой России» также вошли председатель Тамбовской областной Думы Сергей Хаустов, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Роман Власов и депутат областной Думы Константин Черкасов.Кандидатом по одномандатному избирательному округу на выборах в Государственную Думу выдвинута действующий депутат нижней палаты парламента Тамара Фролова.По её словам, на съезде были определены основные приоритеты предстоящей избирательной кампании.Заслуженный мастер спорта России Роман Власов отметил значительную роль партии в реализации спортивных проектов, в том числе программ «Сила России» и «Выбор сильных», объединяющих развитие борьбы, самбо и дзюдо.Выборы депутатов Государственной Думы состоятся в единый день голосования — 20 сентября. В этот же день жители региона будут избирать депутатов Тамбовской областной Думы.