Дело о гибели рыбы в Рогатом пруду: суд допрашивает свидетелей, эксперт утверждает — рыба погибла полностью
Вчера, 19:21
В Арбитражном суде Тамбовской области прошло одно из самых показательных заседаний по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый. Подробный репортаж представило деловое издание «Вердикт».
Прокуратура требует взыскать с Токарёвской птицефабрики более 2,86 млн руб., считая, что именно сбросы предприятия привели к загрязнению водоёма. Однако заседание показало: установить истину непросто.
Свидетель за свидетелем рассказывали судье, что лично не видели тысяч погибших рыб, хотя их подписи стоят под актом обследования. Полицейский Дмитрий Бутырский увидел лишь «несколько десятков малька». Чиновник Фёдор Сажнев заявил: «Я видел шесть рыб. Про формулу, по которой насчитали тысячи, не знаю».
Всё изменилось, когда выступил представитель ВНИИРО Анатолий Хабенков. Он объяснил, что показатели воды — аммоний и кислород — указывали на полную невозможность выживания рыбы. На следующий день после отбора проб учёные ставили сети — «и не поймали ни одной живой рыбёшки».
Юристы птицефабрики спорили с экспертом, обсуждая маркировку проб, правила хранения и даже возможность заморозки. Но общий вывод остался прежним: гибель рыбы была тотальной.
Суд объявил короткий перерыв, чтобы запросить данные о загадочной «формуле», по которой инспектор определил точное количество погибших рыб.
Ожидается, что решение по делу может быть вынесено уже скоро.
Фото: кадр из видеорепортажа
