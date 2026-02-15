|
|
В Котовске замглавврача отправили под домашний арест после гибели рабочего
В Тамбовской области суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю главного врача клинической больницы города Котовска. Она подозревается в халатности, повлёкшей гибель человека. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Тамбовской области.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ. По версии следствия, 14 февраля 2026 года из-за большого скопления снега и наледи обрушился навес над входом в хирургическое отделение больницы. В этот момент 70-летний рабочий учреждения размещал предупредительные ленты. Мужчина погиб.
Следствие полагает, что в должностные обязанности подозреваемой входил контроль за своевременной очисткой зданий от снежных масс и наледи. Ходатайство следственных органов о заключении её под домашний арест суд удовлетворил.
В региональном управлении СК отметили, что расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии и сбор доказательств.
После обрушения козырька проверку начала прокуратура Котовска. Кроме того, по поручению главы Тамбовской области региональное министерство здравоохранения проводит собственную проверку причин произошедшего.
|
