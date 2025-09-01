Тамбов-информ - новости Тамбова и области

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей

Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по делу о взятке

Комитет гордумы обсудил критические проблемы ЖКХ в Тригуляе и Покрово-Пригородном

Жители Покрово-Пригородного продолжают страдать от ржавой воды — трубы не менялись с 1965 года

Мичуринск отметил День ветеранов боевых действий: благодарность, память и признание

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

Вчера, 11:52
Комментариев: 0
Версия для печати
За считанные дни до начала межрегионального автофестиваля "Crazy Driver-2025" в Котовске мероприятие официально отменено. Решение принято администрацией города по представлению ОМВД.

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

В письме за подписью мэра Плахотникова указывается на "систематические угрозы атак БПЛА" и "повышение рисков нарушения общественной безопасности". Котовск действительно находится под постоянной угрозой — город регулярно атакуют из-за стратегического предприятия оборонного значения.

Организаторы из партии "Новые люди" вынуждены были согласиться с требованиями безопасности, хотя подготовка длилась месяцами.

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

— Мы понимаем всю горечь ситуации, — прокомментировал "Тамбов-информ" Алексей Константинов, председатель регионального отделения "Новых людей". — Участники должны были приехать со всего Черноземья. Но скопление большого количества людей и техники в сегодняшних условиях — соблазн для врага устроить теракт.

Фестиваль должен был стать площадкой для обсуждения законопроекта о легализации автотюнинга, который продвигает вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

Евгения Громова, сторонник партии, создатель и администратор autoclub68 сожалеет вместе с огромным количеством желающих принять участие.
— Очень жаль, что пришлось отменить автофестиваль. За последние дни получили много звонков и сообщений с сожалениями о том, что событие отменяется. И автомобилисты, которые подавали заявки и зрители, которые хотели пометить мероприятие, - все очень расстроены. Все готовили свои машины, надеялись на перенос, — говорит Евгения.

— Автолюбителям необходимо делиться опытом, показывать плоды своего технического творчества, свои готовые проекты. Будет стараться помочь в этом, — продолжает она.

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

— Отложим, но не отменим навсегда, — подчеркнул Константинов. — Летом 2026 года "Crazy Driver" обязательно состоится.

Светлана Гришина
Суд обязал администрацию Котовска заняться тепловыми сетями

Вчера, 15:51
0
Администрация Котовска признана судом бездействующей в вопросах организации теплоснабжения города. Иск в защиту интересов жителей подала прокуратура, указав, что муниципалитет не обеспечил надлежащее функционирование системы теплосетей. По данным надзорного органа, сети эксплуатируются более 50

Налоговая снова требует признать Рустама Шамояна банкротом

Вчера, 14:41
0
УФНС по Тамбовской области подало в арбитражный суд заявление о банкротстве Рустама Нверовича Шамояна. Как сообщает деловое издание «Вердикт», иск зарегистрирован 1 сентября, сумма претензий превышает 2,8 млн рублей. Имя Шамояна уже не раз становилось предметом региональных хроник. В октябре 2011

В Первомайском округе чиновницу отправят под суд после тяжёлой травмы ребёнка на детской площадке

Вчера, 13:13
0
В Первомайском округе Тамбовской области завершено расследование уголовного дела по факту халатности чиновницы районной администрации, из-за которой пострадал 10-летний мальчик. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По данным следствия, в апреле этого года на детской

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

Вчера, 11:52
0
За считанные дни до начала межрегионального автофестиваля "Crazy Driver-2025" в Котовске мероприятие официально отменено. Решение принято администрацией города по представлению ОМВД.

Россельхозбанк повысил кешбэк по картам МИР до 25%

Вчера, 11:19
0
В честь юбилея Россельхозбанк запустил акцию «25 лет нам, бонусные баллы вам!» по дебетовым и кредитным картам платёжной системы МИР с повышенным кешбэком 25% на целых три месяца.

В Тамбове выставили на продажу кондитерскую фабрику «Русские лакомства»

1 сентября 2025
0
В областном центре продаётся действующее производство сладостей под брендом «Русские лакомства». Объявление размещено на Avito, цена актива — 130 млн рублей. Компания ООО ТД «Русские лакомства» работает с 2014 года и выпускает широкий ассортимент кондитерских изделий: печенье, пряники, зефир,

Тамбовские усадьбы попали на страницы Discovery

1 сентября 2025
0
Журнал Discovery посвятил материал туристическому маршруту «Русские усадьбы на рубеже веков», который проходит по Тамбовской области. Маршрут рассчитан на три дня и предлагает гостям погрузиться в атмосферу русской провинции. Туристы смогут посетить роскошную усадьбу Асеевых в Тамбове, побывать в

В Воронинском заповеднике суслики ушли в зимнюю спячку

1 сентября 2025
0
Крапчатые суслики, обитающие в Воронинском заповеднике, залегли в спячку. Сон у этих грызунов длится около шести месяцев. В этом году первый суслик проснулся 12 марта, а всё лето животные радовали посетителей. «Летний сезон был незабываемым благодаря пушистым непоседам. Настоящие звёзды

Стартовала регистрация на Первый Всероссийский агродиктант

1 сентября 2025
0
В День знаний, 1 сентября, стартовала регистрация на Первый Всероссийский аграрный диктант. Акция пройдет с 8 по 12 октября очно в Москве и на организованных региональных площадках, а также онлайн на портале агродиктант.рф. Более миллиона россиян пройдут тест на знание сельского хозяйства России.

В Тамбовской области задержан мужчина по подозрению в сотрудничестве с украинской спецслужбой

1 сентября 2025
0
ФСБ сообщила о задержании жителя Тамбовской области 1987 года рождения. Его подозревают в сотрудничестве с украинской спецслужбой по ст. 275.1 УК РФ, предусматривающей до восьми лет лишения свободы. По данным следствия, мужчина вступил в контакт с представителями спецслужб через Telegram и

Скончался бывший председатель Тамбовского областного суда Евгений Соседов

31 августа 2025
0
На 72-м году жизни ушёл из жизни Евгений Александрович Соседов, возглавлявший Тамбовский областной суд с мая 2011 по апрель 2023 года. Евгений Соседов более 45 лет посвятил юридической профессии, из них 39 лет — работе в судебной системе. Он имел первый квалификационный класс судьи и считался

В Тамбовской области ограничили труд иностранцев в ключевых сферах

31 августа 2025
0
Врио главы региона Евгений Первышов подписал постановление, вводящее запрет на привлечение иностранных граждан к работе по ряду направлений на территории Тамбовской области. Документ датирован 29 августа 2025 года и опубликован в тот же день. В силу он вступит через 10 дней после публикации.

В Тамбовской области отменён контракт на капремонт моста через Разазовку

31 августа 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области признал недействительным контракт на капитальный ремонт моста через реку Разазовку на автодороге «Тамбов–Шацк» — Парский угол через Хлыстово. С иском в суд обратились региональная прокуратура и компания ООО «Мостострой 1». Причиной стало то, что победитель

В Тамбове обсуждают лишение Геннадия Берстенёва звания почётного гражданина

30 августа 2025
0
Ленинский районный суд Тамбова признал бывшего депутата городской Думы и экс-директора компании «Элитстрой» Геннадия Берстенёва виновным в злоупотреблении полномочиями. Ему назначили 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Однако фактически наказание он не понесёт —

Прокуратура добилась реального срока для экс-министра ЖКХ Тамбовской области

29 августа 2025
0
Бывший министр ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Елена Бабикова отправится в колонию. Такое решение принял Тамбовский областной суд, удовлетворив апелляцию прокуратуры. Напомним, в мае этого года Ленинский райсуд Тамбова признал Бабикову виновной в превышении должностных полномочий и назначил условное

Евгений Первышов потратил на выборы губернатора в десятки раз больше соперников

29 августа 2025
0
Выборы главы Тамбовской области проходят фактически в формате референдума: активность в кампании проявляет лишь действующий врио губернатора Евгений Первышов. Как сообщает издание «Вердикт», в избирательный фонд Первышова поступило 65 млн рублей — в 75 раз больше, чем у всех его конкурентов

«Тамбовавтодор» расторг контракты с подрядчиками из-за нарушений условий контрактов

29 августа 2025
0
Как сообщает сетевое издание «ПРАВО68», ТОГКУ «Тамбовавтодор» официально подтвердило факты ненадлежащего исполнения контрактов по содержанию дорог в Тамбовской области подрядными организациями ООО «Дормострой» и ООО «Независимая строительная компания» (НСК). Ответ ведомства был предоставлен по

Четыре школы Тамбовской области вошли в число лучших в России

29 августа 2025
0
Рейтинговое агентство RAEX опубликовало ежегодные списки ведущих школ страны, основанные на результатах поступления выпускников в топовые российские вузы. Сразу четыре школы региона оказались в числе лучших. В рейтинге конкурентоспособности выпускников (доля поступивших в топ-50 вузов России) в

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

29 августа 2025
0
В Тамбове по инициативе регионального отделения партии «Новые люди» состоялся круглый стол, направленный на обсуждение актуальной проблемы доступа к интернету. Основной темой дискуссии стало создание сети бесплатных точек Wi-Fi в местах массового скопления людей.

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

28 августа 2025
0
Масштабный межрегиональный автофестиваль "Crazy Driver-2025", который должен был пройти в Котовске в эти выходные, переносится на 7 сентября. Организаторы вынуждены сообщить об этом за два дня до старта мероприятия.

В Тамбове требуют вернуть прямые выборы главы города

28 августа 2025
0
Инициативная группа жителей Тамбова направила письмо председателю городской Думы Елене Леоновой с требованием восстановить практику прямых выборов главы администрации. «Считаем, что после принятия нового ФЗ №33 „Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной
