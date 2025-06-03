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В Тамбове выбрали подрядчика для реконструкции памятника воинам-землякам
Вчера, 19:51
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Муниципальное учреждение Тамбова «Дирекция благоустройства и озеленения» с третьей попытки определило подрядную организацию для проведения реставрации памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Объект является культурным наследием регионального значения.
Контракт на сумму 120,2 млн рублей заключён с местной компанией ООО «Арх-проект», которая оказалась единственным участником прошедшего аукциона. Информация об итогах размещена на портале госзакупок.
В соответствии с условиями соглашения, подрядчик должен будет не только провести реставрацию самого памятника и накрывных плит, но и благоустроить прилегающую территорию на Соборной площади, включая озеленение. Завершение всех работ запланировано до 30 декабря 2025 года.
ООО «Арх-проект» зарегистрировано в Тамбове в 2020 году. Компания специализируется на архитектурной деятельности и с 2022 года заключила 16 государственных контрактов на сумму свыше 52 млн рублей. Владельцами фирмы являются Анатолий Тедорадзе и Егор Китов (по 40%), а также Наталия Юрина (20%). Директор — Игорь Корабельников. По итогам 2024 года организация продемонстрировала выручку в 69 млн рублей и чистую прибыль в 8,4 млн, улучшив показатели прошлого года.
Предыдущие попытки провести аукцион — в декабре 2024 года и марте 2025-го — не увенчались успехом из-за отсутствия заявок. Начальная стоимость контракта тогда составляла 110,8 и 119,1 млн рублей соответственно.
Фото: 68news.ru
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