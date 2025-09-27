Первый этап «Недели Китая» завершился в Тамбове Комментариев: 0



Торжественное открытие в Державинском университете задало тон всей неделе. Гостей ждали выступления на национальных китайских инструментах в исполнении местных музыкантов и песни на двух языках. Яркими событиями стали мастер-класс по древнейшей каллиграфии от профессора Цимина и открытие совместной выставки детских рисунков, где юные художники из двух стран изобразили свое видение друг друга.



Академическая программа была не менее насыщенной. Публичные лекции экспертов из РАН и РУДН были посвящены внешней политике Китая, советско-китайскому боевому братству и перспективам гуманитарного сотрудничества. Для горожан также прошли онлайн-лекции о китайских традициях и мастер-класс по чайной церемонии.



Деловая часть включила круглый стол с участием тамбовских предприятий, таких как «Октябрьское» и «Рассказовская пряпильная фабрика», и китайской делегации во главе с президентом инвестиционной группы «Гуанцай» Чэнь Цзянтао. По словам организаторов, после официальной части состоялись оживленные неформальные переговоры.



«В этом году организаторы вынуждены разделить программу на две части, что само по себе свидетельствует о расширении тем в рамках двустороннего сотрудничества. Запросы расширяются как с нашей, так и с китайской стороны. Всё больше тамбовчан принимает участие в этих мероприятиях. Мы фиксируем устойчивый рост интереса к китайскому языку, чайной культуре и каллиграфии, тамбовские студенты направляются на подготовку в КНР — всё это показывает, что некогда далёкий для нашего региона Китай становится всё ближе», — отметил председатель тамбовского центра сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» Дмитрий Кребс.



Вторая часть мероприятий «Недели Китая в Тамбове» запланирована на середину октября.



