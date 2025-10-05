|
Глава региона объявил замечание вице-губернатору за срыв поручения Путина по закупке «скорых»
Вчера, 13:13
На оперативном совещании в правительстве Тамбовской области губернатор Евгений Первышов сделал замечание своему заместителю Галине Шеманаевой, курирующей сферу здравоохранения и образования. Причиной стало невыполнение поручения Президента РФ Владимира Путина о выделении автомобилей скорой помощи для региона.
Глава области напомнил, что соответствующее поручение было дано ещё в начале года после его обращения к Президенту. Однако, по состоянию на октябрь, вопрос остаётся нерешённым.
Когда Шеманаева попыталась отчитаться о проделанной работе, сообщив, что «проводила консультации и отрабатывает ситуацию» совместно с Минпромторгом, губернатор потребовал конкретики:
«У нас с начала года висит поручение Владимира Владимировича: “Помочь Тамбовской области с приобретением автомобилей скорой помощи”. К кому обращались, что было сделано, кто и в какие сроки должен довести средства?».
После попытки заместителя уйти от прямого ответа глава региона резко отреагировал:
«Конец года. Поручение по сути провалено. Я вам объявляю замечание за недоработку. Вы что, решили, Мурашко вам сам должен звонить? Внимательнее относитесь к своим обязанностям».
Это уже не первый случай, когда Шеманаева оказывается в центре внимания из-за проблем в сфере здравоохранения. Ранее, после ситуации с перебоями в обеспечении льготными лекарствами, должности лишилась министр здравоохранения Екатерина Юнькова. Эксперты не исключают, что и текущая история с закупкой «скорых» может иметь для вице-губернатора более серьёзные последствия.
Фото: кадр из видео
