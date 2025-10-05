Глава региона объявил замечание вице-губернатору за срыв поручения Путина по закупке «скорых» Комментариев: 0



Глава области напомнил, что соответствующее поручение было дано ещё в начале года после его обращения к Президенту. Однако, по состоянию на октябрь, вопрос остаётся нерешённым.



Когда Шеманаева попыталась отчитаться о проделанной работе, сообщив, что «проводила консультации и отрабатывает ситуацию» совместно с Минпромторгом, губернатор потребовал конкретики:

«У нас с начала года висит поручение Владимира Владимировича: “Помочь Тамбовской области с приобретением автомобилей скорой помощи”. К кому обращались, что было сделано, кто и в какие сроки должен довести средства?».



После попытки заместителя уйти от прямого ответа глава региона резко отреагировал:

«Конец года. Поручение по сути провалено. Я вам объявляю замечание за недоработку. Вы что, решили, Мурашко вам сам должен звонить? Внимательнее относитесь к своим обязанностям».



Это уже не первый случай, когда Шеманаева оказывается в центре внимания из-за проблем в сфере здравоохранения. Ранее, после ситуации с перебоями в обеспечении льготными лекарствами, должности лишилась министр здравоохранения Екатерина Юнькова. Эксперты не исключают, что и текущая история с закупкой «скорых» может иметь для вице-губернатора более серьёзные последствия.



