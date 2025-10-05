Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Мудрость подобна черепаховому супу – не всякому доступна.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

» » » Глава региона объявил замечание вице-губернатору за срыв поручения Путина по закупке «скорых»

Глава региона объявил замечание вице-губернатору за срыв поручения Путина по закупке «скорых»

Вчера, 13:13
Комментариев: 0
Версия для печати
Глава региона объявил замечание вице-губернатору за срыв поручения Путина по закупке «скорых»На оперативном совещании в правительстве Тамбовской области губернатор Евгений Первышов сделал замечание своему заместителю Галине Шеманаевой, курирующей сферу здравоохранения и образования. Причиной стало невыполнение поручения Президента РФ Владимира Путина о выделении автомобилей скорой помощи для региона.

Глава области напомнил, что соответствующее поручение было дано ещё в начале года после его обращения к Президенту. Однако, по состоянию на октябрь, вопрос остаётся нерешённым.

Когда Шеманаева попыталась отчитаться о проделанной работе, сообщив, что «проводила консультации и отрабатывает ситуацию» совместно с Минпромторгом, губернатор потребовал конкретики:
«У нас с начала года висит поручение Владимира Владимировича: “Помочь Тамбовской области с приобретением автомобилей скорой помощи”. К кому обращались, что было сделано, кто и в какие сроки должен довести средства?».

После попытки заместителя уйти от прямого ответа глава региона резко отреагировал:
«Конец года. Поручение по сути провалено. Я вам объявляю замечание за недоработку. Вы что, решили, Мурашко вам сам должен звонить? Внимательнее относитесь к своим обязанностям».

Это уже не первый случай, когда Шеманаева оказывается в центре внимания из-за проблем в сфере здравоохранения. Ранее, после ситуации с перебоями в обеспечении льготными лекарствами, должности лишилась министр здравоохранения Екатерина Юнькова. Эксперты не исключают, что и текущая история с закупкой «скорых» может иметь для вице-губернатора более серьёзные последствия.

Фото: кадр из видео
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Экс-министр здравоохранения Тамбовской области Екатерина Юнькова стала фигу ...

Экс-министр здравоохранения Тамбовской области стала фигурантом уголовного ...

Юнькова уходит после масштабных проверок

Глава Тамбовской области жёстко раскритиковал работу областного Минздрава

Екатерина Юнькова стала министром здравоохранения Тамбовской области

Водителя вице-губернатора уволили за хамство на дороге



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Мордовском округе площадь орошаемых земель превысит 17 тысяч гектаров

Вчера, 19:00
0
В Мордовском округе Тамбовской области продолжается развитие мелиорации. До конца года современные оросительные системы появятся ещё на полях шести сельхозпредприятий, сообщили в региональном минсельхозе. В конце сентября введена в эксплуатацию новая оросительная система на землях крестьянского

После проверки прокуратуры в Верхнеспасском снова заработала станция очистки воды

Вчера, 18:00
0
Рассказовская межрайонная прокуратура отреагировала на жалобу жителей села Верхнеспасское о ненадлежащем качестве питьевой воды. Проверка показала, что по муниципальному контракту стоимостью свыше 6 млн рублей здесь была построена и введена в эксплуатацию станция очистки воды. Однако уже в конце

В Тамбове пройдёт фестиваль «Виват, Театр!» с участием 22 коллективов со всей России

Вчера, 15:30
0
С 19 по 30 ноября на сцене Тамбовского молодёжного театра состоится ежегодный фестиваль театральных коллективов со всей страны «Виват, Театр!» (16+). В этом году зрителей ждут постановки 22 театров из разных регионов России — от Москвы и Краснодара до Орла и Белгорода. В числе участников —

Глава региона объявил замечание вице-губернатору за срыв поручения Путина по закупке «скорых»

Вчера, 13:13
0
На оперативном совещании в правительстве Тамбовской области губернатор Евгений Первышов сделал замечание своему заместителю Галине Шеманаевой, курирующей сферу здравоохранения и образования. Причиной стало невыполнение поручения Президента РФ Владимира Путина о выделении автомобилей скорой помощи

В Тамбове устраняют дефекты дорожного покрытия во дворах и межквартальных проездах

5 октября 2025
0
В Тамбове продолжаются работы по устранению дефектов дорожного покрытия на межквартальных проездах и подъездах к жилым домам. Как сообщили в администрации города, из запланированного объема уже выполнено около половины — 8,5 тыс. кв. м. В конце недели ремонтные бригады работали в посёлке Строитель.

В Тамбовской области колледжи и техникумы проведут День открытых дверей

5 октября 2025
0
Будущих выпускников школ приглашают на Единый День открытых дверей в колледжи и техникумы Тамбовской области. Мероприятие состоится в субботу, 18 октября, при содействии федерального проекта «Профессионалитет». Администрации учреждений среднего профессионального образования и педагогические

В Тамбове началась реставрация дома купца Крашенникова на Октябрьской

5 октября 2025
0
В Тамбове приступили к реставрации одного из старейших памятников архитектуры в городе — дома купца Крашенникова, расположенного по адресу: улица Октябрьская, 25. Здание XIX века было продано по программе «Рубль за дом», а его новым собственником стало ООО «Возрождение». Компания уже представила

В Мичуринском округе рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет: возбуждено уголовное дело

5 октября 2025
0
Утром 4 октября на 14-м километре трассы «Турмасово — Мичуринск» произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту № 123 «Круглое — Мичуринск». По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет. В результате аварии пострадали несколько

В Тамбове пожар уничтожил кухню в квартире на улице Бастионной

4 октября 2025
0
В Тамбове вечером 3 октября произошёл пожар в двухкомнатной квартире жилого дома на улице Бастионной. Сообщение о возгорании поступило в Главное управление МЧС России по Тамбовской области. По данным ведомства, огонь полностью уничтожил кухню на площади около пяти квадратных метров. На место

Группа Russ приобрела одно из старейших рекламных агентств Тамбовской области

4 октября 2025
0
Группа Russ завершила сделку по покупке компании «Инфо-Ю» — одного из старейших игроков рынка наружной рекламы в Тамбовской области. Как сообщает издание «Вердикт», все юридические формальности были завершены 3 октября. Новым владельцем «Инфо-Ю» стало ООО «РВБ», созданное в результате интеграции

В Тамбовской области начался пуск тепла в жилые дома: проблемы остаются в Котовске

4 октября 2025
0
Во всех 17 муниципалитетах Тамбовской области, где есть жилой фонд с централизованным отоплением, начался пуск тепла. Об этом сообщил заместитель главы региона Евгений Зименко. По его словам, самым проблемным муниципалитетом остаётся Котовск. Здесь тепло уже подано в школы, детские сады и

В Тамбове пенсионеров обучили видео-звонкам и переписке в российском мессенджере MAX

4 октября 2025
0
В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Тамбове прошёл урок цифровой грамотности для людей старшего поколения, приуроченный ко Дню пожилых людей. Занятие организовано в рамках проекта «#ВГодах» при поддержке департамента цифрового развития Тамбовской области и федерального проекта

Ушел из жизни бывший руководитель управления госслужбы администрации области Борис Эсаулов

3 октября 2025
0
На 69-м году жизни скоропостижно ушёл из жизни Борис Николаевич Эсаулов, долгое время возглавлявший управление государственной службы и организационной работы администрации Тамбовской области. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Столичный «Сапфир» требует с тамбовского «Электроприбора» более 31 млн рублей

3 октября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области рассматривает иск АО «Московский завод „Сапфир“» к ПАО «Электроприбор». Сумма требований — 31,5 млн руб. Дело зарегистрировано в конце сентября, следует из картотеки арбитражных дел. Как сообщает «Ъ-Черноземье», задолженность связана с договором, заключённым в

В Рязанском медуниверситете увеличат число целевых мест для тамбовских выпускников

3 октября 2025
0
В областном правительстве обсудили меры по привлечению медицинских специалистов в Тамбовскую область. На встрече заместителя главы региона Галины Шеманаевой и ректора Рязанского государственного медицинского университета Романа Калинина было принято решение увеличить количество целевых бюджетных

В Тамбовской области увеличили единовременную выплату контрактникам до 2,6 млн рублей

3 октября 2025
0
С 1 октября в Тамбовской области выросла региональная часть единовременной выплаты за заключение контракта с Минобороны. Теперь её размер составляет 2,6 млн руб. вместо прежних 1,1 млн. Соответствующее решение приняла областная Дума, сообщили в пресс-службе правительства региона. В общей сложности

Учитель из Тамбова Рашид Надиров вошёл в число лучших педагогов России

3 октября 2025
0
Учитель истории и обществознания школы № 30 города Тамбова Рашид Надиров вошёл в топ-6 лучших педагогов страны по итогам конкурса «Учитель года-2025». Имена победителей и призёров объявил министр просвещения России Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом форуме. В конкурсе участвовали 89

В Рассказове установили первую зарядную станцию для электромобилей

2 октября 2025
0
В центральном сквере Рассказова на улице Гагарина появилась первая в городе зарядная станция для электромобилей. Как сообщает газета «Трудовая новь», её установка была предусмотрена проектом благоустройства территории при модернизации инженерных систем. «Это важный шаг не только для нашего города,

Средняя зарплата в Тамбовской области превысила 61 тысячу рублей

2 октября 2025
0
По данным Тамбовстата, в июле 2025 года средняя номинальная начисленная зарплата работников предприятий и организаций региона составила 61,6 тыс. руб. Это на 15,4% больше, чем годом ранее. С учётом инфляции рост реальной зарплаты составил 5,5%. В целом за январь–июль средняя зарплата в области

Арбитраж признал скандально известный «Автодор-Тамбов» банкротом

2 октября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области признал ООО «Автодор-Тамбов» несостоятельным (банкротом) и открыл конкурсное производство сроком до 26 марта 2026 года. Как сообщает издание «Вердикт», инициатором процесса выступило ООО «СервисАгро» с претензиями на 1,4 млн руб. Согласно материалам дела, суд

Благоустройство сквера «Гармония» в Тамбове снова сорвано

2 октября 2025
0
Сквер «Гармония» на углу улиц Советской и Лермонтовской в Тамбове так и не будет открыт в обещанный срок. Новый подрядчик — ИП Левон Даниелян — должен был завершить работы к 1 октября, однако объект находится лишь на начальной стадии благоустройства. Стоимость действующего контракта составляет 26
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, мичуринский район, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги