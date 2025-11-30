|
Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый выходит на финальную стадию: стороны спорят о методиках, подсчётах и фотофактах
Деловое издание «Вердикт» опубликовало подробный репортаж из Арбитражного суда Тамбовской области, где состоялось очередное заседание по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый Токарёвского округа. Процесс длится уже более года и стал одним из самых резонансных природоохранных споров региона.
Прокуратура настаивает, что причиной экологического инцидента стал сброс сточных вод Токарёвской птицефабрики. Ущерб, по расчётам ведомства, составляет 2,86 млн рублей — именно такую сумму истец просит взыскать с предприятия. Птицефабрика свою вину отрицает, заявляя, что сбросы производились в рамках разрешений, а количество погибшей рыбы «несопоставимо с указанным».
Как отмечает «Вердикт», заседание проходило эмоционально: юристы птицефабрики и представители областного рыбнадзора вступали в резкие дискуссии. Инспектор Дмитрий Зенин, обследовавший пруд, сообщил, что реальный ущерб экосистеме может быть значительно выше и по иной методике исчисления достигать более 40 млн рублей.
Сторона ответчика пыталась оспорить саму возможность точного подсчёта рыбы, указывая, что инспектор «физически не мог пересчитать такое количество особей». В ответ государственные инспекторы демонстрировали судье фотографии и видео с места происшествия, заявляя, что погибших рыб было настолько много, что «считать их было невозможно».
Отдельной темой стало качество лабораторных проб воды: защита указывала на нарушения маркировки и хранения, делая вывод о недостоверности анализа. Инспекторы же подчёркивали, что даже без лабораторных данных визуальная картина на месте происшествия свидетельствовала о серьёзном экологическом ущербе.
По наблюдениям «Вердикта», в какой-то момент дискуссии стали настолько оживлёнными, что судье пришлось вмешиваться, призывая участников «не повышать голос». После этого стороны фактически исчерпали аргументы.
Судья объявила, что ей требуется время для анализа материалов: «Дело сложное, непростое».
Следующее заседание уже назначено. По оценке «Вердикта», есть основания полагать, что решение по делу будет вынесено именно на нём.
