Прокуратура требует более 100 млн руб. с подрядчика модульных МФЦ в Кирсанове и Жердевке

Суд уже принял заявление к производству. В качестве третьих лиц привлечены министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области, а также центры социальных услуг Кирсанова и Кирсановского округа и Жердевского округа. Предварительное заседание по делу назначено на 17 февраля 2026 года.



Как сообщал «Вердикт», ООО «Стройдомсервис» выполняло работы по проектированию и строительству модульных «семейных МФЦ» в Кирсанове и Жердевском округе. Общий объём финансирования двух проектов оценивался примерно в 89 млн руб. Однако контракты были расторгнуты в одностороннем порядке из-за срыва сроков.



Ранее прокуратура добилась привлечения подрядчика к административной ответственности за нарушения по объекту в Жердевском округе — компанию оштрафовали на 300 тыс. руб. Заказчики также обращались в арбитражные суды с требованиями вернуть авансовые платежи, превышающие 18 млн руб. по каждому объекту, указывая на фактическое неисполнение строительных работ.



