В памятнике архитектуры на Советской, 67 в Тамбове откроют клинику после реставрации

Собственник объекта, руководитель ООО «Строймедиа» Алексей Моторин, подтвердил эти планы. По его словам, восстановительные работы должны быть завершены до декабря 2025 года. «Когда доделаем, то откроем там клинику. А так, ранее, в доме стены протыкались насквозь рукой буквально», — отметил он.



На сегодняшний день часть окон уже установлена, фасад выровнен и приведен в порядок. На объекте активно работают строители.



Двухэтажный кирпичный дом второй половины XIX века является объектом культурного наследия (ОКН) с 1993 года. В начале 2024 года его продали на аукционе со стартовой ценой 1 рубль. В ходе торгов, в которых участвовали шесть претендентов, итоговая цена составила 4,9 млн рублей. Новый владелец обязан был провести капитальный ремонт с сохранением исторического облика в течение трех лет, в противном случае здание возвращается городу без компенсации.



Реставрация памятника проходила не без сложностей. Осенью 2024 года собственника оштрафовали на 100 тысяч рублей за задержку проектной документации. Работы на объекте находятся на контроле у следственных органов после обращений градозащитников.



История с домом на Советской, 67 получила широкий резонанс в конце 2024 года и привела к изменению правил для новых владельцев исторических зданий в Тамбове. Теперь они обязаны публично отчитываться о ходе реставрации с помощью информационных табличек, которые установлены рядом с каждым таким объектом.



