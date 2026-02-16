Власти Тамбовской области заявили, что усилили контроль за уборкой льда и снега Комментариев: 0



Как сообщил исполняющий обязанности министра транспорта и автомобильных дорог области Альберт Чурилов, на улично-дорожной сети образовался гололёд. По поручению заместителя главы региона Евгения Зименко дорожные службы проводят отсыпку песко-соляной смесью. В муниципалитетах продолжается вывоз снега и расчистка проездов, в том числе на проблемных участках.



16 февраля глава области Евгений Первышов отдельно акцентировал внимание на необходимости своевременной очистки крыш от снега и наледи. Контроль за этой работой возложен на руководителей муниципалитетов при участии депутатского корпуса.



«Необходимо принять меры для уборки крыш от накопившегося снега и сосулек, чтобы обезопасить жителей, и своевременно ограждать опасные участки. Прежде всего, это касается школ, детских садов, поликлиник и других социально важных объектов», — подчеркнул заместитель главы региона Евгений Зименко.



На совещании также обсудили вывоз твёрдых коммунальных отходов. Из-за погодных условий в ряде населённых пунктов затруднён проезд мусороуборочной техники. Евгений Зименко поручил региональному оператору «Тамбовская сетевая компания» наладить взаимодействие с муниципалитетами для координации работы.



Резкое похолодание после кратковременной оттепели превратило дороги и тротуары Тамбовской области в каток. Ситуацию обсудили на оперативном совещании в правительстве региона, где прозвучали конкретные поручения по обеспечению безопасности жителей.




